Made in Ukraine: украинские гаджеты, которые вас удивят (фото)
2017-10-15 07:58
Made in Ukraine: украинские гаджеты, которые вас удивят (фото)
Энергоэффективные жалюзи, личный врач, генератор снов, ключ от всех дверей и другие девайсы, которые были сделаны в Украине.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Мало кто знает, что украинские гаджеты не заканчиваются на Petcube и Branto, передает Rus.Media. Наши разработчики в 2017 году представили массу интересных технологических новинок на CES и до сих пор продолжают удивлять своими стартапами. В этой подборке вы узнаете о жалюзи с солнечными батареями, ключи от всех замков и паролей, маске, что позволяет говорить конфиденциально, генераторе осознанных сновидений и других не менее интересных изобретения, которые ждут своего часа.
№1. CloviTek. Данный стартап Виталия Махидова поможет соблюсти режим тишины и в то же время сделает просмотр видео полноценным. Девайс работает следующим образом: нужно подключить устройство CloviFi до телевизора, затем подключить CloviFi к Wi-Fi, скачать и установить приложение на свой смартфон, из меню выбрать устройство (в данном случае телевизор), подключить наушники к смартфону и слушать фильм/передачу/музыку через наушники.
Вы не будете никому мешать дома или в офисе, если того требуют обстоятельства.
CloviFi в данном случае играет роль передатчика звука с телевизора на смартфон, а приложение позволяет управлять им.
№2. Hushme. Hushme — это персональное акустическое устройство, которое защищает конфиденциальность языка в условиях открытого пространства от ARTKB. С виду гарнитура напоминает простые наушники, но стоит поднести ее ко рту, — никто не услышит, о чем вы говорите по телефону.
Маскировки вашего голоса возможна благодаря различным звукам. Мобильное приложение, предварительно установленное на ваш смартфон, даст возможность выбрать на ваш вкус звук ветра, шум океана или дождя, крики птиц или обезьян, дыхание Дарта Вейдера или голоса миньонов.
Приложение позволит не только выбирать звуки маскировки голоса из библиотеки, но и загружать другие звуки, регулировать громкость и т. д.
№3. Cardiomo. Роман Белкин изобрел устройство, способное отслеживать состояние здоровья в режиме реального времени. Девайс крепится на грудь человека с помощью клейких датчиков длительного ношения (до 10 дней) и регистрирует основные биометрические показатели: пульс, ЭКГ, частоту дыхания, температуру тела.
Всю собранную информацию Cardiomo отправляет через телефон пользователя в облачный сервис Watsons Bluemix, а оттуда информация поступает в смартфоны родственников пользователя в виде мгновенных сообщений и ежедневных отчетов. Также на устройстве есть «тревожная кнопка» для экстренного сообщения о проблемах со здоровьем.
Кроме медицинских, устройство имеет функции фитнес-трекеров: шагомер, положение тела, качество сна, трекер активности и др.
№4. Hideez Key 2. Украинская компания Hideez Technology в начале 2017 года на выставке CES представила вторую версию своего гаджета Hideez Key четырех форм-факторах — браслеты, брелоки, клипсы и кулона.
Девайс предназначен для хранения паролей пользователя, а также может заменять ключ для замков в домашних и офисных системах авторизованного доступа.
Hideez Key 2 отличается от своего предшественника, анонсированного летом прошлого года, уменьшенными размерами, водонепроницаемым корпусом и силиконовыми чехлами.
№5. SolarGaps. Украинец Евгений Эрик — автор жалюзи, способных накапливать солнечную энергию. Ламели жалюзи оснащены модулями, преобразовивающими солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию. Таким образом SolarGaps способны сделать любое помещение независимым от внешних электрических сетей.
Мощность SolarGaps на квадратном метре оконного проема достигает 150 Ватт при внешнем размещении жалюзи и до 100 Ватт при внутреннем. Девайс управляется приложением со смартфона, а также автоматически изменяют свое положение для максимальной генерации.
Преобразователь сохраняет получаемую энергию и направляет ее в сеть, чтобы питать электроприборы в доме. Излишки энергии можно также хранить и накапливать.
№6. Luciding. Гаджет рассчитан на тех, кто хочет узнать, что такое осознанное сновидение. Он фиксирует стадию быстрого сна, во время которой и возможен переход к осознанным сновидениям, и отправлять спящему соответствующие стимулирующие сигналы.
С помощью мобильного приложения вы сможете выбирать новые сюжеты для путешествий во сне, а также делиться своими результатами с друзьями.
Предварительные тесты пока не дали обещанных разработчиками результатов, однако тестирующий заявил, что ему удалось по крайней мере хорошо выспаться.
№7. Ecoisme. Данная смарт-система отслеживает уровень энергопотребления в доме и передает данные на смартфон с помощью программы.
Сам гаджет интегрируется в домашнюю сеть для сбора необходимых данных о работе электроприборов. В результате пользователь получает подробный анализ расходов и рекомендации по экономии энергии.
Также Ecoisme способен синхронизироваться с «умными» гаджетами от других производителей. Стоит устройство $200, $300.
№8. Technovator XE. Украинская команда Technovator XE разрабатывает одноименный комплект гаджетов, состоящая из базовой станции и нескольких чехлов для смартфона и программы, что позволяет управлять всем комплектом. Базовая станция способна заряжать до четырех устройств одновременно в радиусе 5 м, офисные станция – до восьми устройств в радиусе до 10 м
Заряжать телефоны просто: подключаете станцию к Wi-Fi, надеваете на смартфоны чехлы, запускаете мобильное приложение — и вуаля! Однако офисное устройство пока существует лишь на бумаге.
А вот домашний комплект Technovator XE существует в виде рабочего прототипа, будет стоить $200 и синхронизировать с iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6S Plus.