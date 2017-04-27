Любовные игрища: девушка сожгла трактор бывшего парня
В Репкинское отделение полиции обратилась жительница одного из сел района и сообщила, что в ее хозяйстве произошел пожар: сгорел деревянный навес и трактор «ЮМЗ». Сообщает пресс-служба ГУНП в Черниговской области. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, сразу же вышла на злоумышленника. Установлено, что поджог на почве неприязненных отношений совершил женщина из этого же села. Как объяснила подозреваемая, у нее с бывшим парнем, который является сыном заявительницы, накануне произошел конфликт, после которого женщина решила отомстить, поджегши его копну. По факту поджога полицией открытое уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества) – санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 3 до 15 лет. Сейчас подозреваемая находится на лечении в неврологическом отделении Репкинской центральной районной больницы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым