Лучший в мире календарь с голыми девушками и голыми рыбами
2017-10-04 20:28
Лучший в мире календарь с голыми девушками и голыми рыбами
Горячие девушки и холодная рыба! Твой внутренний рыбак скажет тебе спасибо!
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Житель Германии и по совместительству владелец магазина Carponizer по продаже рыболовных снастей выполнил твою (и свою) мечту — соединил две твои (и свои) главные в жизни страсти: женщин и рыбалку, передает Rus.Media. Несколько лет назад ему в голову пришла замечательная мысль — выпускать фирменный календарь с 12 обнаженными девушками, сжимают в нежных объятиях карпа, а то и двух. И с тех пор он неустанно радует нас все новыми и новыми впечатляющими образцами эротической печатной продукции.
Съемки проходят в глубоких водах и на песчаных берегах озера. Вот как описывают процесс создатели календаря: «Во время съемок два компетентных смотрителя отвечали за состояние чешуйчатых главных действующих лиц. Разумеется, мы также позаботились о том, чтобы наши очаровательные модели чувствовали себя максимально комфортно как в воде, так и на суше»
Мы собрали для тебя волшебную галерею наиболее впечатляющих образов Carp-2018, чтобы ты мог с максимальным комфортом рассмотреть всех моделей, как водоплавающих, как и сухопутных.