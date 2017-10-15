Лучшие издевательства над учебниками
15.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-15 21:10
Лучшие издевательства над учебниками
Порчи учебников можно превратить в смешное и креативное извращение!
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Журналисты Ukr.Media очень трепетно относятся к книгам и никогда не позволяют себе их портить. Ведь если тебе не понравилась книга, куда проще ее сжечь вместе с автором, чем тратить время на рисование скабрезных рисунков и надписей. Теперь, похоже, мы изменим свою точку зрения, ведь эти рисунки в учебниках, вдохновляют не по-детски!