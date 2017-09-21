Лучшие ягоды для здоровых и крепких сосудов
2017-09-21 16:35
Лучшие ягоды для здоровых и крепких сосудов
Если хотите иметь здоровые сосуды, добавьте в рацион любимые ягоды,
Если хотите иметь здоровые сосуды, добавьте в рацион любимые ягоды, передает Rus.Media.
В сегодняшнем обзоре речь пойдет об уникальных чудо-ягодах, которые помогут укрепить сосуды и улучшить состав крови.
Здоровье нашей кровеносной системы — комплексный, сложный вопрос, затрагивающий не только, скажем, состояние вен, но и наше общее самочувствие.
Итак, для того чтобы укрепить сосуды, нужно перепробовать полный арсенал средств: это и разумные нагрузки, и необходимые физиотерапевтические процедуры, и здоровый режим дня и полезные привычки и, конечно, правильный, сбалансированный рацион.
Сегодня мы расскажем вам об уникальных ягодах, которые буквально созданы для того, чтобы укрепить сложную кровеносную сеть нашего организма.
Черника
Черника славится не только богатством витаминов и микроэлементов, но и своими омолаживающими свойствами. Эта ягода содержит антиоксиданты (в частности, большое количество антоцианина), а люди, что включают ее в свой рацион, защищают себя от вредного воздействия оксидантов и снижают риск развития онкологических заболевваний.
Прекрасная кожа, отличное самочувствие и нормальная функция сердечно-сосудистой системы — вот, чем могут похвастаться все, кто ест чернику часто. Кроме этого, листья этой ягоды также являются лекарственным средством и содержат флавоноиды, которые оказывают оздоровительное воздействие на сосуды и кровь.
Калина
Терпкая и даже горькая калина — любимое средство народной медицины. Она богата витамином С, и особенно ценится после первых заморозков, когда наш иммунитет начинает ослабевать, а настроение — падать, словно синхронизируясь с отметкой термометра.
Ягоду советуют включать в рацион тем, кто страдает от язвенных заболеваний желудка, а также тем, у кого есть проблемы с сосудами и работой сердца. Из сухих ягод калины делают настой, который используют для борьбы с анемией: дело в том, что калина повышает уровень гемоглобина в крови.
Малина
Малина — всеми любимая ягода. Ее превосходный вкус и ни на что не похожий аромат сочетается с богатыми витаминным составом и целебными свойствами. Это знаменитое противовоспалительное и противопростудное средство, способное укрепить иммунитет и восстановить обменные процессы.
Ягода эта хорошая и для сосудов: она укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезна для тех, кто перенес инсульт или инфаркт, а также она способствует снижению артериального давления. Вряд ли нам нужно уговаривать вас включить эту вкусняшку в рацион — летом вы наверняка и так с удовольствием едите горстку-другую малины каждый день. Попробуйте приготовить смузи на основе малины — польза от ягоды только возрастет, а вы надолго останетесь сытыми.
Облепиха
Облепиха — знаменитый суперфуд: сложно придумать что-то полезнее этой ягоды. Она богата витаминами (по показателю витамина Е облепиха — первый продукт , антиоксидантами, органическими кислотами и необходимыми для поддержания здоровья нашего организма солями.
Когда вы добавляете эту ягоду в свои напитки (делаете на ее основе витаминные коктейли или согревающий чай), едите ее сырой или протираете с сахаром, вы укрепляете кровеносные сосуды, способствуете улучшению состава крови и предотвращает старение тканей и стенок сосудов.
Шиповник
«Доктор леса» — шиповник — лидер по содержанию витамина С (лимон, черная смородина не конкуренты этой удивительной ягоде). Кроме того, он содержит целый комплекс других витаминов и минеральных веществ, которые улучшают обмен веществ в организме и способствуют выведению из него токсинов, поддерживая нас в тонусе.
Настойки, варенье и ликеры из шиповника хороши не только при первых признаках простуды или борьбе с усталостью: эта ягода славится также и тем, что она очищает кровеносную систему, укрепляя стенки сосудов и делая их менее проницаемыми и хрупкими. Шиповник способствует повышению уровня гемоглобина и снижению кровяного давления.
Кизил
Темно-красные ягоды кизила особенно богаты витамином С и железом: эту ягоду в первую очередь рекомендуют тем, кто уже схватил простудное заболевание или просто хочет защитить свой ослабленный иммунитет в период авитаминоза и повышенных нагрузок.
Одно из самых полезных свойств этой ягоды — польза для всей кровеносной системы организма. Кизил повышает гемоглобин, укрепляет сосуды, стабилизирует кровяное давление, снижает уровень сахара в крови. В народной медицине кизиловый чай используют при отеках ног и разных болезнях вен.
Барбарис
Барбарис, ягода с самым узнаваемым и в то же время необычным вкусом, с давних времен применяется как средство для очищения крови и лекарства при сильных кровотечениях. Сок барбариса имеет сильные кровоостанавливающие свойства: в медицине настойку барбариса используют при маточных кровотечениях.
В косметологии барбарис используется для оздоровления капилляров и устранения сосудистых «звездочек». Также ягода богата барберином — веществом, которое способствует нормализации сердечных ритмов и стабилизации давления. Для оздоровления сосудов и поддержания крепкого иммунитета заваривайте барбарисовый чай из ягод и листьев этого растения и пейте его несколько раз в день.