Лучшие хобби для людей старше 65 лет
2017-10-07 19:31
Лучшие хобби для людей старше 65 лет
Советы для людей, которые перешагнули 65-летний рубеж. Чем заняться, чтобы раскрасить свою жизнь новыми красками.
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Итак, вы счастливый пенсионер, живете в большом доме, заботитесь о внуках отправляясь купить посуду оптом на предстоящую свадьбу. Что еще вы могли бы просить? И тут вы задумались… В самом деле, есть много вещей, о которых вы можете просить. Возраст не является препятствием для новых увлечений и деятельности.
Если вы старше 65 лет, у вас есть достаточно времени, чтобы быть вовлеченным в мероприятия, которые были недоступны ранее. Когда вы были молоды, не хватало времени, денег или просто энергии, а теперь пришло время позаботиться о себе. Для людей вашего возраста существует так много возможностей, что вы себе и представить не можете!
Кто-то назовет их хобби для людей преклонного возраста или намного лучше сказать хобби для пожилого человека, однако это хобби для тех, кто просто более зрелый:
Спорт
Давайте начнем со спорта. Ваш врач запретил вам заниматься любым видом спорта, включая гольф и шахматы? Никогда не поздно научиться играть в новые игры или улучшить навыки в списке любимых. Если вы в хорошей физической форме, ходите на соревнования. Баскетбол, футбол, боевые искусства – выберите то, что вам по душе. Вы и не заметите, как сами станете более активными и присоединитесь к спортсменам на тренировках. Но если ваши мышцы уже давно покрыты пылью, рассмотрите менее активные игры, такие как настольный теннис, гольф, плавание, езда на велосипеде и так далее. Не ленитесь, все в ваших руках. Для пожилых людей, хорошая физическая форма ОЧЕНЬ важна.
Игры разума
Как вариант, вы можете начать играть в игры для ума. Шахматы, покер и различные настольные игры являются прекрасным способом размять мозг. Большинство из них являются семейными играми, так что это еще один шанс развлекать родственников регулярно и весело.
Прогулки
Пусть ваши ноги будут активны. Ходить каждый день в парке – отличный способ держать себя здоровым и подтянутым. Утренние или вечерние прогулки очень полезны для фигуры и чувств. Вы можете комбинировать ходьбу с другими видами деятельности, такими как фотографирование или охота за сокровищами (участие в различных квест-игры).
Обучение
Еще одна интересная идея – почему бы вам не сходить на курсы? Есть множество курсов (в том числе, бесплатных), которые интересно расскажут об архитектуре, приготовлении пищи, скульптуре, искусстве, актерском мастерстве и т. д. Думаем, каждый может найти то, что он любит. Просто посетите несколько уроков и удивите своих детей и внуков новой специальности. Или запишитесь на мастер-классы актерского мастерства, а затем профессионально прочитайте вашим внукам сказку. Источники самосовершенствования бесконечны.
Путешествия
Когда мы молоды, всегда не хватает времени на путешествия. Так задумайтесь над этим сейчас. Представьте себе, что вы можете поехать в любую страну, на любой срок, вам не придется возвращаться на работу или забрать своих детей из школы. Только вы и удивительная культура другой страны. Пожилые люди – прекрасные путешественники, они умудряются найти сотни скрытых драгоценных камней, которые обычно, в спешке, упускаются другими путешественниками.
Рыбалка
Вы любите рыбалку? Мужчины пожилого возраста часто выбирают рыбалку, поскольку это занятие позволяет им уйти от шумной городской жизни. Все неприятности ушли, остались только вы и природа.
Мораль этой истории в том, что жизнь не заканчивается, когда вашу голову покрыло серебро. Это – наиболее удачное время, которое вы можете полностью уделить себе.