Лучшее положение для сна – головой на север
2015-06-03 22:52
Лучшее положение для сна – головой на север
Правильное положение тела во время сна поможет улучшить самочувствие.
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Существует достаточно распространенное мнение о том, что положение, которое тело человека принимает во время отдыха и сна относительно сторон света, всегда имеет огромное значение для полноты ощущения внутренней гармонии, хорошего здоровья и даже настоящего семейного счастья.
У человека голова во время сна должна быть направлена на север или северо-восток, это считается самым правильным положением тела, которое приносит пользу здоровью и улучшает самочувствие. Если спальню невозможно перепланировать, чтобы это можно было осуществить, следует повернуть изголовье кровати на восток.
В какую сторону нужно спать по фен-шуй
Учение фен-шуй – искусство оформления жизненного пространства, направленное на достижение успеха теми людьми, которые проживают в доме. Конечно, если дом только строится, то намного проще осуществить все идеи по обустройству спальни, которые рекомендует это учение. Но учтите, что иногда достаточно легкой перестановкой мебели, чтобы оформить жизненное пространство максимально правильно с точки зрения фэн-шуй.
Есть два метода, которые могут изменить жизнь к лучшему согласно фен-шую:
Во время сна человек должен принять такое положение тела, чтобы мощный поток энергии, проходя через здание, оказывает положительное действие на энергию ци самого человека. Достичь этого можно, правильно оформляя те помещения, в которых человек проводит больше всего времени. Дома это спальня или гостиная, если члены семьи любят отдыхать там в свободное время. К сожалению, редко можно оборудовать согласно этой теории рабочее место, ведь именно на работе человек проводит много времени каждый день.
Можно изменить путь движения энергии таким образом, чтобы он отвечал самым важным потребностям живущих в доме людей. Цели и желания у людей разные. Главными, разумеется, являются здоровье и внутренняя гармония. Но нужно знать, что все стороны света, четыре основные и четыре промежуточные, производят различный тип энергии ци, и она подпитывает энергию человека спящего и отдыхающим.
Спать головой на север
Идеальное положение для сна – головой на север, это приносит стабильность, хорошее благосостояние, укрепляет здоровье и быстро исцеляет от болезней. Такое положение тела дарит человеку крепкий сон и спокойствие в душе, у супружеских пар оно способствует большей привязанности.
Спать головой на восток
Однако для молодых и активных людей такое направление слишком уж спокойно, оно не соответствует возрастным потребностям. Для них больше подходит положение, когда голова направлена на восток, соответственно ходу небесных тел. Энергия востока дает начало в любых делах, дарит бодрость духа утром, стремление ускорять ход жизни, ведь Восток всегда считался духовным началом и средоточием свободы духа и потока ума.
Спать головой на запад
Людям искусства сон на кровати с изголовьем на запад помогает дальнейшему развитию творческих способностей. А направление строго на юг идеально для карьеристов. Считается, что, находясь в таком положении во время сна, можно скорее подняться по карьерной лестнице и даже получить популярность, но для эмоциональных людей такое положение не подходит.
Спать головой на северо-запад
Северо-западное направление подходит зрелым, а, скорее, даже пожилым людям, которым нужно много времени для восстановления жизненных сил. Северо-восток не подходит для расслабления, зато приносит боевой дух и помогает в поисках цели в жизни.
Спать головой на юго-восток
Если спать головой на юго-восток, можно побороть комплексы и получить импульс энергии для начала нового дела. Считается, что положение тела во время сна головой на юго-запад помогает обрести гармонию.