Лучшее блюдо из вареной свеклы! Шубу больше не готовим
2017-10-15 17:42
Лучшее блюдо из вареной свеклы! Шубу больше не готовим
Салат «Графский».
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Сохрани себе в закладки! Накануне праздников все бороздят просторы Интернета в поисках нестандартных и при этом экономных блюд, передает Rus.Media. Так хочется удивить гостей своими кулинарными талантами, а вот креветки, каперсы и другие новации не всегда по карману. Из привычных для нас продуктов можно соорудить замечательный салат «Графский». Те, кто любит блюда из отварной свеклы, оценят этот шедевр по достоинству. Все, что понадобится для придания салату пикантности и праздничного формата — немного чернослива и орехов.
Салат «Графский»
Ингредиенты
Свекла 1 шт.
Картофель 3 шт.
Чернослив 50 г
Яйцо 4 шт.
Грецкие орехи-50 г
Майонез 150 г
Соль по вкусу
Приготовление
Свеклу, картофель и яйца отварите, остудите и очистите. Яйца разделить на белки и желтки.
Чернослив залейте горячей водой и дайте постоять для размягчения, затем мелко нарежьте.
Уложите салат слоями, смазывая каждый майонезом и присолюйте, в следующем порядке: нарезанный кубиками свекла, нарезанная таким же способом картофель, измельченные желтки, чернослив, белки.
Украсьте салат орехами и отправьте в холодильник на пару часов. Готово!
Салат «Графский» разнообразит стол и вполне может стать аналогом знаменитого селедки под шубой. Заправлять салат лучше домашним майонезом или заменить на соус густой греческий йогурт. Надеемся, что рецепт вам пришелся по вкусу!