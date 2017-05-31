Львовский мусор везли в Киев и Днепр
Сегодня около полуночи в Боровичском районе наряд полиции Управление превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области совместно с группой реагирования патрульной полиции Бобровицкого отделения полиции остановили пять грузовиков с львовским мусором. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.
У села Новая Басань Бобровицкого района на трассе «Киев – Сумы» правоохранители увидели две фуры с номерными знаками западных областей. Во время проверки документов водителей выяснилось, что в контейнерах находятся бытовые отходы из города Львова. Согласно товарно-транспортными накладными, груз направлялся в Днепропетровской области.
Пока разбирались с грузовиками, из темноты вынырнули еще три трейлера. Эти машины тоже оказались загружены львовским мусором. Водители отметили, что везут мусор в Киевской области. Отправителем всех пяти грузовиков, согласно документам, есть одна и та же фирма. В контейнере каждого авто – по 20 тонн отходов. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство Бобровицкого отделение полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель), которое наказывается штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Готовится ходатайство в суд об аресте автомобилей. Кстати, задержание странствующего львовского мусора стало возможным благодаря принятым оперативно-профилактическим мероприятиям. Это уже не первый случай появления на Черниговщине бытовых отходов из города Льва, поэтому руководством ГУНП было принято решение об усилении нарядов по надзору за дорожным движением и групп реагирования патрульной полиции в районах, граничащих с Киевской и Полтавской областями, особенно в ночное время суток. Как результат – очередная порция странствующего мусор не испортила окружающей среды.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым