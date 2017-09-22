Львовщина: 12-летняя девочка родила малыша
2017-09-22 13:11
Львовщина: 12-летняя девочка родила малыша
Во Львове, в роддоме №1, родила 12-летняя девочка.
Отцом ребенка является 18-летний сосед, передает Rus.Media.
Юная мать родила здорового мальчика весом 2500. Во время родов девочке сделали кесарево сечение. Сейчас роженица проходит послеродовой период.
Администрация роддома отказывается официально комментировать роды юной роженицы, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством. Также утверждают, что без разрешения матери не могут разглашать никакой информации.
К слову, 31-летняя мать девочки наведывалась к ней только один раз. Зато, отец новорожденного ребенка так и не посетил родильный дом.
Новоиспеченная роженица родом из многодетной семьи, в которой воспитываются семеро детей. Семья живет в одном из районных центров на Львовщине. Девочка учится в 6-м классе.