Львов и Будапешт соединят автобаном
2017-10-10 15:02
Львов и Будапешт соединят автобаном
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) совместно с Всемирным банком намерен реализовать проект нового автобана Львов – Будапешт через КПП «Дийда».
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Об этом сообщается на страничке компании в Facebook, передает Rus.Media
“В рамках реализации этого проекта Укравтодор совместно со Всемирным банком начали подготовку pre-feasibility study проекта строительства (реконструкции) дороги i категории Львов – Мукачево. Эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Балтии в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сочетание Закарпатья с другими регионами Украины”, – отмечается в сообщении.
Сейчас дорога М-06 с Мукачева до Львова проходит через сложный горный рельеф, а значит, проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до 2 часов.
Подготовка pre-feasibility study проекта предусматривает разработку оптимальной концепции нового маршрута с предложениями по реконструкции существующих участков дороги и/или строительства новых, а также определение стоимости проекта в соответствии с выбранной концепцией.
Новая автострада соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Н’їредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.
Как известно, в этом году начато проектирование новой автомобильной дороги i категории от города Мукачево до КПП “Дийда”. Этот участок дороги должен упростить транспортное сообщение между Украиной и Венгрией, а также снять нагрузку с контрольно-пропускного пункта “Чоп-Захонь”, на который сейчас приходится основная часть грузовых автомобильных перевозок.
В перспективе новый автобан Львов – Мукачево будет сочетаться со словацким автобаном R-2, что обеспечит его связь с системой скоростных дорог Словакии, Чехии, Германии.