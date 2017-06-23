Лукашенко готовится к войне
В Беларуси появится новый вид службы – служба по мобилизации (временный призыв для тренировок). Соответствующие изменения в законы по вопросам обороны приняли депутаты Палаты представителей 21 июня, сообщает Еврорадио . По мнению военного эксперта Александра Алесина, это связано с изменением военной доктрины страны, что вызвано появлением гибридных войн. “Это связано с изменением характера военных угроз для нашей страны. Раньше думали, что перед войной является период, когда стороны готовятся. А теперь, в связи с гибридной войной, войну никто не объявляет. Такая война может начаться без основания. как вспыхнуло в Украине, например “, – сказал он. По мнению эксперта, такие поправки могут расширить права Минобороны для мобилизации приписного состава без объявления военного положения. Как сообщал “Знай.ua” , впервые за три года российской агрессии в Украине Беларусь направила гуманитарную помощь на Донбасс . Гумконвой отправили на восток Украины с персональной инициативы президента Беларуси Александра Лукашенко.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым