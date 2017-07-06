Лук лечит прыщи и заживляет раны

magictr | 06.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Лук в медицине

1. Устраняет неприятный запах ног
 
Лук обладает мощными антигрибковыми свойствами. Если ваши ноги издают неприятный запах, когда вы снимаете обувь после долгого дня, вполне возможно, что у вас грибок. В этом случае натирайте ступни луком в течение десяти минут, а затем ополосните ноги в теплой воде. Повторяйте этот цикл три раза в день. Запах уйдет буквально за два-три дня.
 
2. Заживляет укусы комаров
 
Если у вас чешется кожа после укуса комара, просто приложите к месту, в котором зудит, половину головки. Все пройдет!
 
3. Уменьшает прыщи
 
Смешайте одну измельченную среднюю луковицу и 1/2 стакана меда. Держите смесь на медленном огне, пока она не превратится в густую пасту. Наносите ее на те участки кожи, где регулярно появляются прыщи, чтобы их уменьшить.

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