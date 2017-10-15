Лучшие снимки сексуальной красотки, которая проведет жеребьевку плей-офф ЧМ-2018 (фото)

despravda | 15.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-14 22:42

Лучшие снимки сексуальной красотки, которая проведет жеребьевку плей-офф ЧМ-2018 (фото)
Ванесса Хаппенказен и Фернандо Йерро проведут жеребьевка европейских стыковых матчей ЧМ.

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Ванесса Хаппенказен и Фернандо Йерро проведут жеребьевка европейских стыковых матчей ЧМ, передает Rus.Media.

Мексиканская модель и ведущая телеканала ESPN Ванесса Хаппенказен проведет церемонию жеребьевки раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

Провести жеребьевку ей поможет экс-капитан сборной Испании Фернандо Йерро.

Смотрите лучшие фотографии Ванессы Хаппенказен, которая поразит весь мир, 17 октября, во время жеребьевки, начало которой в 15:00 по киевскому времени.

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