Лучшие снимки сексуальной красотки, которая проведет жеребьевку плей-офф ЧМ-2018 (фото)
2017-10-14 22:42
Лучшие снимки сексуальной красотки, которая проведет жеребьевку плей-офф ЧМ-2018 (фото)
Ванесса Хаппенказен и Фернандо Йерро проведут жеребьевка европейских стыковых матчей ЧМ.
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Ванесса Хаппенказен и Фернандо Йерро проведут жеребьевка европейских стыковых матчей ЧМ, передает Rus.Media.
Мексиканская модель и ведущая телеканала ESPN Ванесса Хаппенказен проведет церемонию жеребьевки раунда плей-офф европейской квалификации ЧМ-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.
Провести жеребьевку ей поможет экс-капитан сборной Испании Фернандо Йерро.
Смотрите лучшие фотографии Ванессы Хаппенказен, которая поразит весь мир, 17 октября, во время жеребьевки, начало которой в 15:00 по киевскому времени.