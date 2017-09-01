Лучшие батареи артиллеристов Украины на огневом рубеже (Фоторепортаж)

magictr | 01.09.2017 | Новости | 4 комментария

В Украине с 29 августа по 2 сентября продолжается конкурс на лучшую артиллерийскую батарею среди войск оперативного командования. На этот конкурс прибыли лучшие артиллерийские батареи воинских частей. Соревнование проходит в трех номинациях; профессиональная, специальная, тактическая и физическая подготовка личного состава.

По результатам конкурса будет определена лучшая артиллерийская батарея оперативного командования, что в октябре будет принимать участие в соревнованиях на лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск Украины.

В субботу будут подводиться итоги соревнований, а победитель получит переходящий приз, ценные подарки, грамоты и благодарности от командующего. Участники конкурса все показывают хорошие результаты.

Кстати, большинство участников конкурса уже получили боевые навыки в зоне АТО и этот опыт они демонстрируют во время соревнований.

Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала

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magictr

  • Виктор Доськов

    Ну, рискните на Россию напасть. Или хотя бы на ополченцев. Ссыте?

    • Mora Zfayfer

      Витек, кацапсина, на рашку-говняшку никто нападать не собирается, она сама распадается со временем, ей предстоит уйти и дать свободу всем территориям за Уралом, Сибири, Дальнему Востоку, Кавказу, всему почти Поволжью, скукожится говняшка до сраней-рязаней и Твери. Ну а дЫрам ЛуГандонским и оркам-боевикам и рассеянским ихтамнетам скоро таки кирдык.)

      • Shure Gutorov

        Што у тя с головой? Слон наступил?

    • Den

      Слабо 3-й год до Киева дойти?