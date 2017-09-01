Лучшие батареи артиллеристов Украины на огневом рубеже (Фоторепортаж)
В Украине с 29 августа по 2 сентября продолжается конкурс на лучшую артиллерийскую батарею среди войск оперативного командования. На этот конкурс прибыли лучшие артиллерийские батареи воинских частей. Соревнование проходит в трех номинациях; профессиональная, специальная, тактическая и физическая подготовка личного состава.
По результатам конкурса будет определена лучшая артиллерийская батарея оперативного командования, что в октябре будет принимать участие в соревнованиях на лучшую артиллерийскую батарею Сухопутных войск Украины.
В субботу будут подводиться итоги соревнований, а победитель получит переходящий приз, ценные подарки, грамоты и благодарности от командующего. Участники конкурса все показывают хорошие результаты.
Кстати, большинство участников конкурса уже получили боевые навыки в зоне АТО и этот опыт они демонстрируют во время соревнований.
Фоторепортаж и текст Виктора Кошмала
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