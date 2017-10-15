Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
2017-10-15 15:02
Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Каждую неделю любовный гороскоп помогает людям избежать разногласий в отношениях и найти возможности для привлечения и укрепления любви.
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Предстоящая неделя не будет исключением.
Любовь — одна из важнейших жизненных сфер, достичь успеха в какой возможно благодаря эффективным рекомендациям астрологов. Планеты испытывают нас, внося свои коррективы день изо дня, неделю за неделей, год за годом. Поэтому важно учитывать рекомендации гороскопа, ведь, блуждая наугад, можно наделать много ошибок и потерять бесчисленное количество нервов, передает Rus.Media.
Овен
Следующая неделя преподнесет Овнам сюрприз в виде изменений в личном поведении. У руля станет Меркурий, который потребует от вас трезвого взгляда на чувства. Свидания, флирт и новые знакомства астрологи советуют перенести на другое время. Судьба отношений полностью окажется в ваших собственных руках. Стоит заняться собой и позаботиться о своей привлекательности в глазах любимого человека, причем сразу же с наступлением понедельника, пока влияние Меркурия мало.
Со вторника наступят потенциально конфликтные дни. Опасности и противоречия будут сопровождать вас в течение следующих шести дней. Не полагайтесь на случай и постарайтесь не вести себя безрассудно — на ваших плечах будет лежать груз ответственности за двоих.
Телец
Беспокойный Уран для Тельцов — предвестник суматошной недели. Эта планета затмит своей активностью все другие, негативно воздействуя на вашу энергетику. Лучше всего в это время закрыть глаза на все недостаткилюбимого человека. На время забудьте про личные интересы и стремление быть как можно лучше. Главное, чтобы вы оба были счастливы и готовы на небольшие безумства ради любви.
Если вы находитесь в поисках, вам следует стать более внимательным к мелочам и интересам людей. Отдавайте больше, чем берете. Это необходимо для того, чтобы из всех кандидатур выбор пал исключительно на вас.
Близнецы
Близнецы, у астрологов для вас радостные новости. На этой неделе главным для представителей вашего созвездия будет Сатурн, который сохранит свое творческое начало и положительное влияние на ваш Знак. Вы сможете четко понять истинные мотивы любимого человека. Это поможет изменить даже ваши собственные представления о любви. Не пытайтесь спрятаться от себя: Сатурн будет настроен решительно.
В понедельник звезды не советуют проявлять излишнюю активность, даже если ваше сердце сейчас свободно. Дождитесь вторника и отправляйтесь в свободное плавание для поиска новых чувств, прислушиваясь к внутреннему голосу.
Рак
Ничто на этой неделе не сможет отвлечь вашу удачув любви, за исключением ваших собственных мыслей. К счастью, умеренная Месяц выступит в роли вашего покровителя на семь дней. Именно она поможет вам разобраться со своим внутренним миром и преодолеть психологический барьер в отношениях с любимым человеком. Удачные для этого дни придутся на 16, 17, 18 и 19 октября. Затем ночное светило перейдет в созвездие Скорпиона и потеряет большую часть своей силы, что немного ослабит вашу любовную энергетику.
Одиноким Ракам звезды советуют использовать все возможности, поскольку шансы устроить свою личную жизнь на этой неделе очень высоки. Избегать инициативы следует только во вторник и воскресенье.
Лев
С самого понедельника и до субботы Львов будет поддерживать сила, что исходит от Марса. Для вас эта неделя станет периодом борьбы за право быть счастливым. Воинственная планета потребует от вас трансформации взгляда на отношения и жизнь в целом. Звезды рекомендуют обратить пристальное внимание на знаки судьбы, благодаря которым вы поймете, как действовать в любви.
Не бойтесь встать у руля и диктовать условия: ваши лидерские качества позволят увлечь за собой партнера. Трудности могут возникнуть лишь во вторник, когда Марс окажется в сложном союзе с Луной и Ураном.
Дева
Нептун перетянет канат на свою сторону, став активной планетой для Дев. Его влияние, для вас разрушительный, заставит смириться с многим, что вам не по душе. Не забывайте: любовь — это полная самоотдача и много что идет вразрез с идеальным сценарием.
Ищите вдохновение в отношениях с партнером, но не становитесь слишком наивны. Вам нужно стать наблюдателем, привлечь к сканированию обстановки и поведения любимого человека все свои скрытые возможности и сильные стороны. Опасности вас ждут только в том случае, если из-под контроля выйдет ваша импульсивность.
Весы
На этой неделе Юпитер заставит Весов ценить настоящую гармонию в отношениях. Все дело в том, что планета будет оказывать на вас деструктивное влияние, постоянно создавая вам препятствия на пути. Но и для такого гиганта можно найти меры, которые помогут обуздать его негативное влияние. Думайте в позитивном русле: эта неделя подтолкнет вас к решающему шагу, хотя общим фоном будет править неопределенность и двойственность.
Для одиноких сердец предстоящие семь дней — не лучшее время для поисков. А вот семейным представителям Знака Весов придется поддерживать начинания и желания любимого человека, если хотите, чтобы он поддержал ваши.
Скорпионы
Для влюбленных Скорпионов период с 16 по 22 октября отмечен повышенной активностью антагониста-Венеры, что, в общем-то, не позволит вам скучать или уклоняться от обязательств. Эта планета ведает чувствами и может существенно осложнить вашу личную жизнь. Не удивляйтесь, если усилится желание разорвать любовный союз. В такое время любая мелочь — призыв к радикальным изменениям.
В эти семь дней Венера всеми силами будет испытывать вас на прочность, но вам важно не поддаваться на ее провокации. Повышайте энергетику, тем самым не позволяя планете контролировать вас. Пока вы управляете собой и держите все под контролем, счастье не закончится.
Стрелец
На этой неделе у Стрельцов не возникнет сложностей в любви. Плутон и его умеренная и достаточно позитивная энергия помогут вам гармонизировать любые отношения. Наслаждение принесет даже тихий вечер наедине с любимым человеком, а одинокие представители Знака Стрельца получат шанс воплотить свою мечту.
Всем Стрельцам без исключения стоит опасаться пятничного аспекты Плутона и Меркурия. В это время постарайтесь сдерживать свои эмоции и не идти напролом. Время будет достаточно противоречивым, поэтому не доверяйте своей интуиции: 20 октября она обманет вас.
Козерог
Следующая неделя для Козерогов осложнена одним негативным моментом, который может изменить ход событий в личной жизни — противник Нептун станет для вас активной планетой, а по совместительству и источником всех проблем. Он будет усилен и избавит вас удачи в любовных делах. Первое, что советуют эксперты сайта dailyhoro.ru, — постараться высказываться ясно, четко, а главное — доброжелательно. Любимый человек будет готов разделить вашу точку зрения абсолютно на любой счет.
Звезды подсказывают, что ваши усилия на этой неделе могут привести к долгожданным перемещений в чувствах, главное — не унывать. Нептун только высветит все нерешенные вопросы, которые давно висят над вами, мешая двигаться вперед.
Водолей
Водолеи, все будет зависеть от вашей готовности взять на себя ответственность. Солнце будет управлять вашей энергетикой, точнее, разрушать ее. Придется бросить все и первые несколько дней уделить внутреннего мира. Разберитесь в себе: негативный период закончится уже в воскресенье, а ваши личные победы останутся с вами на долгое время, помогая обходить трудности жизни.
Предстоящая неделя заставит вас действовать немедленно в соответствии с ситуацией. Не исключено, что многие догадки и опасения относительно любимого человека подтвердятся, но это не повод грустить. Проблемы приходят и уходят, главное — ваша реакция на них.
Рыбы
На этой неделе Марс поможет Рыбам взбодриться. Ваша растущая уверенность способна привести к непредсказуемому результату. Придержите лошадей: вы будете настроены крайне решительно, но есть риск, что ваш партнер не успеет догнать за вами.
С понедельника по субботу Рыбы могут открыть совершенно новые горизонты, с которыми бывший роман не совместим. Звезды советуют принять это как должное. Резкий переход к желанному сейчас нежелателен. Дождитесь, пока любимый человек заметит это сам, не подгоняйте его.