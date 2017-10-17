Любовные СМС с добрым утром
2017-10-17 08:34
Любовные СМС с добрым утром
СМС (SMS) – самый простой и удобный способ сказать слова любви и нежности человеку, который с вами сейчас не рядом.
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Доброе утро, Любимая моя, необыкновенная, великолепная, модельно красивая, блестящая, сексопільная, незабываемая! .. Пора открыть свои очаровательные глазки сделать мир краше … Я дьявольски сильно скучаю! Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!
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Бегают лучики-бабочки
На нежных твоих волосах.
Доброго утра! так сказочно
Искорки блестят в глазах!
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Дорогой мой, просыпайся! Приходи в себя,
Что бы вновь мои услышать в любви к тебе признание!
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Солнышка лучик твои щечки щекочет
Глазки свои чтоб открыла ты, хочет.
Доброго утра, удачного дня!
И от солнышка и от меня.
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Бананово-Апельсинового Утра!
Каждый день с Утра пораньше
Ешь Банан и Апельсин,
Чтобы на лице прекрасном
Вовсе не было морщин!
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Однажды небо и земля поспорили кто из них красивей, небо чтобы доказать свою красоту показало Звезды, а земля что бы доказать свою красоту показала ТЕБЯ. Доброго утра, любимый!
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Доброго утра! Кричу, Поздороваться хочу!
Поделиться Радостью и конечно сладости!
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