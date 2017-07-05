Лосьон из уксуса для быстрого восстановления волос

magictr | 05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Восстановление волос

Уксус восстанавливает блеск. Он мгновенно удаляет грязь и остатки стайлинг-косметики, что и позволяет добиться более интенсивного сияния. Однако следует помнить, что уксусная кислота сушит волосы, поэтому после ополаскивания желательно использовать смягчающий несмываемый крем. Для приготовления раствора для ополаскивания волос смешайте 1 чашку уксуса с 2 чашками теплой воды и каплей любимого натурального масла.

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Устраняет перхоть и оздоравливает кожу головы. Смешайте 1/2 чашки уксуса с 2 чашками воды и нанесите на кожу головы сразу после использования шампуня, подержите 20 минут. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.

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