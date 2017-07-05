Лосьон из уксуса для быстрого восстановления волос
05.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Уксус восстанавливает блеск. Он мгновенно удаляет грязь и остатки стайлинг-косметики, что и позволяет добиться более интенсивного сияния. Однако следует помнить, что уксусная кислота сушит волосы, поэтому после ополаскивания желательно использовать смягчающий несмываемый крем. Для приготовления раствора для ополаскивания волос смешайте 1 чашку уксуса с 2 чашками теплой воды и каплей любимого натурального масла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четыре рецепты для восстановления волос
Устраняет перхоть и оздоравливает кожу головы. Смешайте 1/2 чашки уксуса с 2 чашками воды и нанесите на кожу головы сразу после использования шампуня, подержите 20 минут. Повторяйте процедуру 1-2 раза в неделю.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Медовый коктель
- Куриные котлеты с капустой