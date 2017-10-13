Лоси под прицелом, избитый мальчик и бешеная кошка: информационный итог четверга
Этого утра черниговцы ждали уже давно, потому что городской голова пообещал включить отопление. Но не всем посчастливилось его ощутить.
Сегодня день был насыщен событиями, особенно новостями, которые касаются детей.
Так, состоялось заседание по делу Малоштан. Подробнее – смотрите в сюжете.
Кроме того, мать избила парня, и теперь с этим делом разбираются соответствующие службы, а дети находятся в приюте.
Но есть и хорошие новости. Известный нежинский спортсмен хочет посягнуть на мировой рекорд и тренируется для этого.
А по Чернигову разгуливала бешеная кошка, которая успела укусить женщину.
Однако лосей станет меньше как в Украине, так и на Черниговщине. Минэкологии позволило добыть 19 особей только в нашей области.
На следующей неделе депутаты соберутся на сессию. Ознакомьтесь с вопросами, которые будут решаться.
Место Сахневича в ОГА «разыграют на конкурсе.
Кроме того, скандал сегодня продолжился за квартиру ветерана. На месте происшествия побывал наш журналист.
Также наша журналистка встретилась с мастерицей, которая имеет золотые руки. Подробности смотрите в сюжете.
Находите время для своего любимого дела и берегите себя.
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