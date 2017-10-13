Ломаченко – Ригондо: Майки Гарсия оценил шансы боксеров
2017-10-13 07:03
Ломаченко – Ригондо: Майки Гарсия оценил шансы боксеров
Майки Гарсия прокомментировал предстоящий бой Василия Ломаченко и Гильермо Ригондо.
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Чемпион мира в легком весе по версии WBC Майки Гарсия считает Василия Ломаченко фаворитом в бою против Гильермо Ригондо, но отмечает, что у кубинца тоже есть шансы, передает Rus.Media.
По словам Гарсии, соперники Ломаченко были не самыми лучшими и это может сыграть наруку Ригондо.
“Бой Ломаченко – Ригондо будет хорошим. Они оба очень техничные боксеры. Ломаченко перевешивает в размере, и, хотя не всегда меня воспринимают серьезно, я не удивлюсь, если Ригондо вытянет этот бой своим уровнем бокса.
У Ломаченко, конечно, больше шансов на победу. Но то, как Ригондо сражался против противников, которые больше него и то, что Ломаченко дрался с соперниками не самого высокого класса, дает Гильермо шансы. Ригондо – сложный соперник.
Думаю, Ломаченко выйдет в ринг для того, чтобы драться, а Ригондо, в свою очередь, будет контратаковать. Когда он видит возможность для удара, то включается и делает это.
В этом поединке будет много и многие будут находить свою цель”, – сказал Гарсия для FightHype.com.