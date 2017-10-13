Ломаченко: Буду упорно работать, чтобы раздавить Ригондо
13.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-13 07:06
Ломаченко: Буду упорно работать, чтобы раздавить Ригондо
Василий Ломаченко обещает победить красочно и ярко.
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Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обещает показать красивый бокс в поединке против своего следующего соперника кубинца Гильермо Ригондо, передает Rus.Media.
“Ригондо ниже и легче меня. Независимо от того, как я буду вести этот бой, в глазах критиков я ничего не выиграю. После боя они скажут: “Ну, кого волнует, если он выиграл, ведь он больше”.
Я постараюсь победить красочно и ярко. Я буду боксировать в своем стиле. Я буду стараться и упорно работать, чтобы просто раздавить его”, – цитирует Ломаченко boxingscene.com