Ломаченко: Буду упорно работать, чтобы раздавить Ригондо

despravda | 13.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-13 07:06

Ломаченко: Буду упорно работать, чтобы раздавить Ригондо
Василий Ломаченко обещает победить красочно и ярко.

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Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко обещает показать красивый бокс в поединке против своего следующего соперника кубинца Гильермо Ригондо, передает Rus.Media.

“Ригондо ниже и легче меня. Независимо от того, как я буду вести этот бой, в глазах критиков я ничего не выиграю. После боя они скажут: “Ну, кого волнует, если он выиграл, ведь он больше”.

Я постараюсь победить красочно и ярко. Я буду боксировать в своем стиле. Я буду стараться и упорно работать, чтобы просто раздавить его”, – цитирует Ломаченко boxingscene.com

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