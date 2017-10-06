Лобода Твои Глаза»: если бы песня была о том, что происходит в клипе (фото, видео)
2017-10-06 22:19
Лобода Твои Глаза»: если бы песня была о том, что происходит в клипе (фото, видео)
Современная поп-музыка редко отличается наличием хоть какого-то смысла. Чаще всего это просто набор язвительных высказываний и привязчивая мелодия.
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Поэтому, когда наступает пора снимать видеоклип на очередной мега-хит, режиссерам и сценаристам обычно есть, где разгуляться, передает Rus.Media.
Но команда мастеров музыкальной пародии решила исправить ситуацию, и «подогнала» аудиоряд к видео. Под раздачу попала работа Светланы Лободы «Твои глаза». То, что из этого получилось, за считанные часы стало настоящим интернет-хитом. Не обошла стороной это видео и сама певица.
Светлана Лобода восприняла пародию довольно хорошо. Более того, артистка поделилась видео во всех своих социальных сетях. Зрители же, как из числа поклонников творчества певицы, так и ее ненавистники, наперебой хвалят талантливых интернет-пародистов!