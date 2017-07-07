Любимые вещи помогают отвлечься от проблем – психологи
То, как люди относятся к своим вещам — автомобилей, компьютеров, украшений — часто похоже на любовь. К таким выводам пришли исследователи Университета штата Аризона и Техасского христианского университета (США), опросив автолюбителей, мужчин и женщин в возрасте 19-68 лет.
Оказалось, что потребители, которые испытывают особую привязанность к своей машине, действуют им имена, схожие с кличками домашних животных, а некоторые даже используют свои увлечения для устранения боли и разочарования в любви. Психологи считают, что таким образом часто люди становятся увлеченными коллекционерами, которые дорожат собранными предметами, пишет neboley.
Такое мещанство в некоторых случаях помогает уменьшить негативные последствия социальной изоляции и одиночества и повысить уровень благосостояния, особенно если их рассматривать по отношению к других альтернативных предпочтений — таких как наркотики, антидепрессанты и лекарства, говорят специалисты. Инвестирование времени и денег в свои любимые предметы и понимания их деталей также помогает людям отвлечься от насущных проблем, заметили эксперты.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым