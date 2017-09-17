Литературно-художественный праздник собрал таланты со всей страны в Качановке
Одиннадцатое всеукраинское литературно-художественный праздник «Качановский музы» собрало больше гостей и участников за эти годы. В течение дня в заповеднике бушевал разнообразный художественный коктейль.
В зале дворца звучали классические произведения. Бурлила атмосфера исторической эпохи XIX века.
Нынешнее празднование также посвященный 26-й годовщине независимости Украины, 36-летию образования заповедника «Качановка».
Официальная делегация возложила цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
В рамках праздника «Качановский музы» состоялся литературный конкурс, в котором победила иваницкая школьница Марина Носко. Свое музыкальное мастерство представили в концертной программе ведущие творческие коллективы Нежина, Киева, ичнянского района, Парафіївської общины и отдельные исполнители.
В частности, впервые на мероприятии принял участие любительский коллектив «Антонівчанка». Артисты приехали с Варвинщины, исторического села Антоновка, где тоже было имение Тарновских.
Гости праздника осмотрели выставку художников и мастеров декоративно-прикладного искусства Черниговщины, Ивано-Франковска. И на память о мероприятии желающие могли приобрести сувениры и предметы быта.
Хорошего настроения присутствующим добавили артисты Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ, которые исполнили эстрадные песни. Присутствуют, зарядившись зажигательной энергетикой, подпевали и танцевали у сцены.
Завершением праздника стало фаер-шоу от прилуцкого театра огня «Агній», а вечернее небо над Качановкой заквітчав праздничный салют.
Источник: еженедельник «Районная слава»
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