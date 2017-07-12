Липовый цвет для омоложения кожи

magictr | 12.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет

Липовый цвет

В липе содержатся флавоноиды, которые содержат противовоспалительное, противовирусное и противоопухолевое действие, обладают мощными антиоксидантными свойствами, чем предотвращают преждевременное старение организма.

Если у вас болят суставы то пользу принесут компрессы: накладывайте на больные места марлю, сложенную в несколько слоев и смоченную в настое липы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 правила, которые добавят вам 10 лет жизни

В период обострения мочекаменной болезни[/b] помогает такой рецепт: 2 ст. л. липового цвета залить 2 стаканами горячей воды, прокипятить 10 мин Пить на ночь по 2 стакана этого отвара.

Если вы бросили курить и вас беспокоит [b]кашель, воспользуйтесь следующим рецептом: липовый цвет и траву мать-и-мачехи смешать поровну, 1 ст. л. сбора залить 1 стаканом горячей воды, довести до кипения, дать остыть. Пить ежедневно по 1 стакану утром и вечером до тех пор, пока кашель не исчезнет.

Липовый чай поможет устранить нарушения менструального цикла. После 45 лет женщинам следует раз в полгода в течение месяца по утрам выпивать стакан липового чая, тогда климакс наступит гораздо позднее и пройдет легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

  • Воспитание, которое доводит детей до депересії
  • Почему нельзя заставлять школьников учиться летом
  • Клубнично-сметанкове желе
  • Медовый коктель

Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым

Похожие записи

Об авторе

magictr