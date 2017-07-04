Лиля Ребрик на отдыхе показала идеальную фигуру и гибкость (ФОТО)
04.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
А также успела показать танцевальные па!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дженнифер Лопес показала, как отдыхает с детьми и бойфрендом (ФОТО)
Так, на снимке Ребрик отражена во время высокого прыжка. В стильном купальнике актриса похвасталась не только своей гибкостью, но и отличной фигурой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
Источник: viva.ua
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Как научить детей выговаривать “Р”?
- 15 советов мамам, как уберечь своих детей от комплексов, связанных с фигурой
- Снежная лавина сошла в Иране
- В американском штате Аризона появился новый разлом (ВИДЕО)