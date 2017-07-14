Лилия Ребрик отвела дочь на пенную вечеринку (ФОТО)
14.07.2017 | Здоровье | Комментариев нет|
Певица с дочкой прекрасно провели время! Сообщает сайт Наша мама.
По фото видно, что скучно на летнее party точно не было – такие эмоции подделать сложно. Во время отдыха Лилия полностью отказалась от макияжа и порадовала подписчиков естественной красотой и счастливой улыбкой. На сайте Наша мама вы найдете всегда интересные и полезные новости для мам и детей.
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Источник: viva.ua
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