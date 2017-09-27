Лилия Ребрик стала ведущей утреннего шоу
2017-09-27 21:23
Лилия Ребрик стала ведущей утреннего шоу
В эфире программы “Утро с Украиной” она будет помогать украинцам просыпаться в бодром настроении.
С 9 октября к команде ведущих канала Украина присоединится очаровательная Лилия , передает Rus.Media.
В эфире программы “Утро с Украиной” она будет помогать украинцам просыпаться в бодром настроении и быть готовыми к новому дню, делиться позитивом, интересными жизненными историями и полезными советами. Как призналась Лилия Ребрик, работа в утренней программе – это новый важный этап в ее жизни.
«Мои родители смотрят «Утро с Украиной», и когда мама узнала, что я стану одним из ведущих, очень обрадовалась, что теперь будет просыпаться вместе со мной. Так что первые поклонники у «Утра с Украиной» у меня уже есть, – с улыбкой рассказывает Лилия . – Надеюсь, их будет становиться больше. Я же буду заряжать украинцев позитивом, настраивать на хорошее настроение и рассказывать, что происходит в стране. Это очень ответственная миссия, и этот новый этап в жизни мне хочется пройти по-настоящему достойно».
По словам руководителя проекта Татьяны Алтуховой, у Лилии уже есть множество идей, которые она стремится реализовать в программе:
«Мы рады, что Лилия присоединилась к нашей большой утренней семьи. Ежедневно «Утро с Украиной» внушает зрителям веру в себя, помогает разобраться с проблемами и рассказывает о больших и маленьких победах украинцев. В течение нескольких лет Лилия является одним из самых преданных наших зрителей. У нее есть много идей, которые она хотела бы реализовать в «Утра с Украиной». Но это пока сюрприз».