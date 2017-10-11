Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции – министр Александр Данилюк
2017-01-12 11:29
Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции – министр Александр Данилюк
Министерство финансов планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который предусматривает проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и
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Министерство финансов планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который предусматривает проведение глубокой реформы силового подразделения налоговых органов и превращения его в аналитическую службу, передает Rus.Media.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк.
“Ликвидация налоговой милиции и создание финансовой полиции – один из ключевых приоритетов Минфина. На это очень ждет бизнес. Налоговая милиция однозначно должна быть ликвидирована. Мы планировали сделать это одновременно с созданием новой не силовой, а действительно эффективной, аналитической финансовой полиции, – отметил министр.
– В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, которого ждет бизнес, и о котором говорится в меморандуме с МВФ”.
Данилюк подчеркнул, что документ практически готов, но проходит непростой процесс согласования с заинтересованными сторонами, особенно с Министерством юстиции.
“Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно –
смена силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15000 человек до 2500 человек, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, – отметил Данилюк.
– Представители силового блока составят не более 25% от общего штата, а зарплаты, уровень которых уменьшит риск коррупции, дадут возможность привлечь лучшие кадры”.
Министр также обратил внимание на то, что после рассмотрения в правительстве законопроект сразу будет внесен в парламент. Ранее глава Минфина отмечал, что ликвидация силового подразделения в структуре ДФС является одной из составляющих общей реформы службы.