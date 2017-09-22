Лиги чемпионов. Шахтер – Наполи: прогноз бумекеров на матч
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-13 19:15
Лиги чемпионов. Шахтер – Наполи: прогноз бумекеров на матч
Специалисты не уверены в победе команды Паулу Фонсеки.
Донецкий “Шахтер” сыграет дома с “Наполи” в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Rus.Media. Стартовый поединок в квартете F состоится в среду, 13 сентября.
Начало встречи в Харькове на стадионе “Металлист” в 21:45.
По мнению букмекеров, команда Паулу Фонсеки не является фаворитом противостояния, несмотря на статус хозяев поля. Коэффициент на победу “Шахтера” составляет 3.45, тогда как котировки на выигрыш “Наполи” уровне 2.12. Ничья также оценивается показателем 3.45.