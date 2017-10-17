Лиги чемпионов. Фейеноорд – Шахтер: прогноз букмекеров на матч

despravda | 17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-17 08:30

Лиги чемпионов. Фейеноорд – Шахтер: прогноз букмекеров на матч
Поединок в Роттердаме на легендарном стадионе “Де Кейп” начнется в 21:45.

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Донецкий “Шахтер” сыграет в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов с голландским “Фейеноордом”, передает Rus.Media. Поединок в Роттердаме на легендарном стадионе “Де Кейп” состоится во вторник, 17 октября.

Начало встречи в 21:45.

По мнению букмекеров шансы на победу обеих команд примерно равны. Коэффициент на успех “Шахтера” составляет 2.17, тогда как котировки на триумф хозяев уровне 3.25. Ничья в игре чемпионов Украины против лучшей команды Нидерландов оценивается показателем 3.50.

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