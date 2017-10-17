Лиги чемпионов. Фейеноорд – Шахтер: прогноз букмекеров на матч
17.10.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-10-17 08:30
Лиги чемпионов. Фейеноорд – Шахтер: прогноз букмекеров на матч
Поединок в Роттердаме на легендарном стадионе “Де Кейп” начнется в 21:45.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+
Донецкий “Шахтер” сыграет в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов с голландским “Фейеноордом”, передает Rus.Media. Поединок в Роттердаме на легендарном стадионе “Де Кейп” состоится во вторник, 17 октября.
Начало встречи в 21:45.
По мнению букмекеров шансы на победу обеих команд примерно равны. Коэффициент на успех “Шахтера” составляет 2.17, тогда как котировки на триумф хозяев уровне 3.25. Ничья в игре чемпионов Украины против лучшей команды Нидерландов оценивается показателем 3.50.