Лига Европы. “Заря” сенсационно обыграла “Атлетик”
2017-09-28 22:06
Лига Европы. “Заря” сенсационно обыграла “Атлетик”
В Испании в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы “Заря” одержала важную победу в матче против “Атлетика”.
Лига Европы
2 тур. Группа J
“Атлетик” 0:1 “Заря”
Гол: Харатин 26′
Луганская “Заря” сумела найти в себе силы после провального первого матча в ЛЕ и провела отличный матч на выезде против “Атлетика” Бильбао., передает Rus.Media. Хозяева поля казались явными фаворитами встречи до игры. И в первые 15 минут матча это было продемонстрировано на футбольном поле. Перекладина на 1-й минуте и несколько убойных моментов говорили о преимуществе “Атлетика”.
Но затем украинский клуб взял мяч под контроль и сумел провести несколько контратак. На 26-й минуте Александр замкнул головой навес с углового. Этот гол остудил пыл хозяев, которые до конца матча не смогли найти свою игру.
“Браво, Звезда! Приношу глубочайшие извинения за неверие! Браво, Вернидуб! Браво, мужики! Группа встала на голову и размахивает ногами!”
Матч закончился сенсационной, но закономерной победой “Зари” 0:1. В еще одном матче нашей группы “Эстерсунд” обыграл “Герту” (1:0). Таким образом, после 2 тура “Эстерсунд” лидирует с 6 очками, “Заря” поднялась на второе место (3 очка), “Герта” и “Атлетик” имеют по 1 очку.