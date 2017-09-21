Лига Европы. “Заря” проиграла “Естерсунду”
2017-09-15 08:31
Лига Европы. “Заря” проиграла “Естерсунду”
Заря уступила Естерсунду (0:2) в стартовом поединке группового этапа Лиги Европы.
После скучного и медленного первого тайма Естерсунду удалось быстро открыть счет в матче — Кен Сема протянул мяч по левому флангу и выдал пас на Саману Годдоса, который вошел в штрафную и пробил в дальний нижний угол-0:1, передает Rus.Media.
На последней минуте Эстерсунд провел еще очень контратаку, которую идеальным ударом в девятку завершил Салису Геро, 0:2. Это был финиш.
Практически сразу же после первого пропущенного гола “Заря” могла отыграться — ошибка голкипера гостей привела к опасной контратаке, которая закончилась выстрелом Максима Лунева в перекладину. На этом все больше хозяева ничего не создали.
А вот гости могли забивать еще даже третий гол, когда Габриэль Сомы вышел сам на сам, а после сейва Андрея Лунина добить мяч не сумел Хосам Айеш.
В концовке матча Эстерсунд глубоко сел в защиту, но создать последний штурм Заря не сумела. В результате, достаточно уверенная победа шведов. Заря начинает еврокубковый сезон с домашнего поражения.