Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: прогноз и ставки букмекеров на матч

despravda | 22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-14 14:55

Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: прогноз и ставки букмекеров на матч
Заря по мнению букмекеров, имеет больше шансов на победу чем Эстерсунд в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

Луганская Заря в четверг, 14 сентября, во Львове сыграет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Соперником украинского клуба будет шведский Эстерсунд.

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на успех у украинского клуба.

Так, на победу Зари букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,85. Победа Есткрсунда оценивается в 3,1. Вероятность ничейного результата оценивается в 3,5.

Букмекеров из конторы William Hill считают луганский клуб фаворитом матча. Так, на успех Зари контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу шведского клуба – 4,33. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.

Похожие записи

Об авторе

despravda