Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: прогноз и ставки букмекеров на матч
2017-09-14 14:55
Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: прогноз и ставки букмекеров на матч
Заря по мнению букмекеров, имеет больше шансов на победу чем Эстерсунд в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Луганская Заря в четверг, 14 сентября, во Львове сыграет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Соперником украинского клуба будет шведский Эстерсунд.
По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на успех у украинского клуба.
Так, на победу Зари букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,85. Победа Есткрсунда оценивается в 3,1. Вероятность ничейного результата оценивается в 3,5.
Букмекеров из конторы William Hill считают луганский клуб фаворитом матча. Так, на успех Зари контора принимает ставки с коэффициентом 1,83, а на победу шведского клуба – 4,33. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,5.