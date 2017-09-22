Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: где смотреть матч
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-14 14:47
Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: где смотреть матч
Где смотреть матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Эстерсунд.
Луганская Заря в четверг, 14 сентября, во Львове сыграет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Соперником украинского клуба будет шведский Эстерсунд.
“Заря” – “Эстерсунд”
В Украине матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Эстерсунд в прямом эфире покажет канал Футбол 1.
Напомним, поединок 1-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Эстерсунд состоится 14 сентября во Львове на стадионе Львов Арена.