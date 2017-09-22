Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: где смотреть матч

despravda | 22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-14 14:47

Лига Европы. “Заря” – “Эстерсунд”: где смотреть матч
Где смотреть матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Эстерсунд.

Луганская Заря в четверг, 14 сентября, во Львове сыграет матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Соперником украинского клуба будет шведский Эстерсунд.

“Заря” – “Эстерсунд”

В Украине матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Эстерсунд в прямом эфире покажет канал Футбол 1.

Напомним, поединок 1-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Эстерсунд состоится 14 сентября во Львове на стадионе Львов Арена.

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