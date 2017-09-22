Лига Европы. Слова Хацкевича перед матчем со “Скендербеу”
2017-09-14 07:30
Лига Европы. Слова Хацкевича перед матчем со “Скендербеу”
Главный тренер Динамо Александр Хацкевич поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы против Скендербеу.
Показали сильные и слабые стороны. Другой подготовки у нас не было, и мы ничего не меняли. А то, что для меня это первый матч в групповом турнире Лиги Европы… Думаю, что будет интересная игра. Самое главное, чтобы результат был в нашу пользу, передает Rus.Media.
– Как дела в Кендзеры?
– Томаш находится в Варшаве проходит курс восстановления, потому что у него вирусная инфекция. С ним держат контакт и говорят мне, как протекает его болезнь. Он идет на поправку, но пока не может вернуться в расположение команды.
– Сидорчук будет капитаном на постоянной основе?
– Я уже говорил, кто у нас капитан команды. То, что на пресс-конференции появился Вида – ничего не значит. Сидорчук наш капитан.
– У игроков есть невольный соблазн недооценить Скендербеу?
– Нужно уважать любого соперника. Не знаю, как в вашем понимании – это слабый или средний соперник. Виды сказал, что, выходя на поле, все команды равны. И только игра команды и индивидуальные качества футболистов все решат.
Так, наши качества сильнее, но это нужно показывать на футбольном поле. Они отвечают за свою игру и требования, которые я предъявляю. Настроение – уже моя зона ответственности. Я буду отвечать за то настроение, с которым они выйдут на поле.
– Ваши пожелания болельщикам перед матчем против Скендербеу?
– Не только я, но и команда хочет пожелать, чтобы наш 12-й игрок бы с нами с первой и до последней минуты. И мы своей игрой хотим отблагодарить. Когда команду поддерживают болельщики, стадион передает свою энергетику, ребятам играть проще.
Если кто сомневается, приходить на стадион или нет – мы будем играть активно, играть на атаку и искать счастья у чужих ворот. То, что должно нравиться болельщикам.
– С кем бы в чемпионате Украины вы могли сравнить Скендербеу?
– Если так сравнивать, то это может быть та же Александрия или Ворскла. Они тоже компактно и организованно обороняются. Есть достаточно мощные футболисты. Налажен переход из обороны в атаку, – сказал Хацкевич на предматчевой пресс-конференции.
Отметим, что поединок 1-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским Динамо и Скендербеу состоится 14 сентября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.