Лига Европы. Результаты матчей 14 сентября
2017-09-15 08:27
Лига Европы. Результаты матчей 14 сентября
Состоялись матчи 1 тура группового этапа второстепенного Еврокубка.
Результаты матчей, передает Rus.Media.
Группа A
“Славия” – “Маккаби” Т-А – 1:0
“Вильярреал” – “Астана” – 3:1
Группа B
“Динамо” – “Скендербеу” – 3:1
“Янг Бойз” – “Партизан” – 1:1
Группа C
“Хоффенхайм” – “Брага” – 1:2
“Истанбул Башакшехир” – “Лудогорец” – 0:0
Группа D
“Аустрия” – “Милан” – 1:5
“Риека” – “АЕК” – 1:2
Группа E
“Аполлон” – “Лион” – 1:1
“Аталанта” – “Эвертон” – 3:0
Группа F
“Копенгаген” – “Локомотив” Москва – 0:0
“Злин” – “Шерифф” – 0:0
Группа G
“Стяуа” – “Виктория” – 3:0
“Хамоэль” Б-Ш – “Лугано” – 2:1
Группа H
“Црвена Звезда” – БАТЭ – 1:1
“Арсенал” – “Кельн” – 3:1
Группа I
“Марсель” – “Коньяспор” – 1:0
“Витория” – “Зальцбург” – 1:1
Группа J
“Герта” – “Атлетик” – 0:0
“Заря” – “Эстерсунд” – 0:2
Группа K
“Витесс” – “Лацио” – 2:3
“Зюльте-Варегем” – “Ницца” – 1:5
Группа L
“Вардар” – “Зенит” – 0:5
“Реал Сосьедад” – “Русенборг” – 4:0