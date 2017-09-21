Лига Европы. Результаты матчей 14 сентября

despravda | 21.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-15 08:27

Лига Европы. Результаты матчей 14 сентября
Состоялись матчи 1 тура группового этапа второстепенного Еврокубка.

Результаты матчей, передает Rus.Media.

Группа A

“Славия” – “Маккаби” Т-А – 1:0

“Вильярреал” – “Астана” – 3:1

Группа B

“Динамо” – “Скендербеу” – 3:1

“Янг Бойз” – “Партизан” – 1:1

Группа C

“Хоффенхайм” – “Брага” – 1:2

“Истанбул Башакшехир” – “Лудогорец” – 0:0

Группа D

“Аустрия” – “Милан” – 1:5

“Риека” – “АЕК” – 1:2

Группа E

“Аполлон” – “Лион” – 1:1

“Аталанта” – “Эвертон” – 3:0

Группа F

“Копенгаген” – “Локомотив” Москва – 0:0

“Злин” – “Шерифф” – 0:0

Группа G

“Стяуа” – “Виктория” – 3:0

“Хамоэль” Б-Ш – “Лугано” – 2:1

Группа H

“Црвена Звезда” – БАТЭ – 1:1

“Арсенал” – “Кельн” – 3:1

Группа I

“Марсель” – “Коньяспор” – 1:0

“Витория” – “Зальцбург” – 1:1

Группа J

“Герта” – “Атлетик” – 0:0

“Заря” – “Эстерсунд” – 0:2

Группа K

“Витесс” – “Лацио” – 2:3

“Зюльте-Варегем” – “Ницца” – 1:5

Группа L

“Вардар” – “Зенит” – 0:5

“Реал Сосьедад” – “Русенборг” – 4:0

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