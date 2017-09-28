Лига Европы. Прогноз букмекеров на матч “Партизан” – “Динамо”
28.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-28 13:35
Лига Европы. Прогноз букмекеров на матч “Партизан” – “Динамо”
Футбольный матч Партизан – Динамо.
Мировые букмекерские конторы считают киевское “Динамо” фаворитом в матче Лиги Европы против “Партизана”, передает Rus.Media.
Так, компания 1xBet дает на победу “Динамо” коэффициент 2.20, а на победу “Партизана” – 3.70. Ничья котируется ставке 3.42. Похожие расклады расписывают и специалисты из компании William Hill. Победа “Партизана” наименее вероятна и котируется коэффициентом 3.50, далее следует ничья – 3.20, а победа “Динамо” – 2.00.