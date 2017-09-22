Лига Европы: “Партизан” и “Динамо” сыграют без зрителей

despravda | 22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-22 07:18

Лига Европы: “Партизан” и “Динамо” сыграют без зрителей
Матч группового этапа Лиги Европы между Партизаном и киевским Динамо пройдет при пустых трибунах.

Согласно решению Контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА, которое поддержал Апелляционный орган УЕФА, Партизан обязан сыграть свои следующие два домашних еврокубковых матча за закрытыми дверями, передает Rus.Media.

Такое решение было принято в связи с поведением болельщиков белградского клуба в домашних отборочных матчах Лиги чемпионов против Будучности и Олимпиакоса.

Таким образом, матч второго тура группового этапа Лиги Европы 2017/18 между Партизаном и Динамо, который состоится в четверг, 28 сентября, пройдет без зрителей.

“Мы сожалеем, что болельщики ФК Динамо не смогут поддержать команду во время выездного матча в Сербии”, — гласит заявление на официальном сайте киевского клуба.

Как сообщалось ранее, при пустых трибунах Динамо проведет домашний матч УПЛ против Вереса.

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