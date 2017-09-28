Лига Европы. Партизан – Динамо: анонс матча
2017-09-28 14:14
Лига Европы. Партизан – Динамо: анонс матча
Готовимся к матчу 2 тура группового этапа Лиги Европы.
Киевское “Динамо” на выезде сыграет матч 2 тура группового этапа Лиги Европы с белградским “Партизаном”, передает Rus.Media. Онлайн-трансляция поединка начнется в 22:00, смотреть матч можно на телеканалах “Футбол 2” и ТРК “Украина”. По мнению букмекеров, в данном поединке преимущество на стороне “бело-синих”.
28 сентября 22:05
Белград, стадион “Партизан”
На поединок назначена бригада арбитров из Норвегии. Главным рефери будет 38-летний Свейн Моэн, ассистенты – Ким Хаглунд и Магнус Люндберг. Помощники за воротами: Тори Хансен и Эспен Эскас. Резервный арбитр – Ян-Эрик Энган.
Главный тренер “Партизана” Мирослав Джукич: “Все матчи в Европе очень сложные. Я ожидаю сложный матч, все решат мелочи. “Партизан” попытается навязать свой футбол, но это будет непросто. Надеюсь, что этот матч без болельщиков будет последним для нас. “Партизан” вынес урок. В этой ситуации проиграли все – клуб, болельщики и футболисты”.
Главный тренер “Динамо” Александр Хацкевич: “Трудно будет обеим командам. У “Партизана” теперь нет преимущества своего поля, ведь здесь всегда просто сумасшедшая поддержка, весь стадион болеет. Но и нам без болельщиков будет играть неуютно. Я вам скажу то же, что и Виталий Буяльский: в атмосфере, когда полный стадион, каждому спортсмену играть приятнее. В этом году мы уже достаточно матчей провели без болельщиков, поэтому в какой-то степени готовы к этому психологически”.
Ориентировочные составы:
“Партизан”: Стойкович, Вуличевич, Остоич, Милетич-1, Милетич-2, Тошич, Янкович, Евтович, Бильер, Ожегович, Тавамба.
“Динамо”: Коваль, Вида, Хачериди, Пиварич, Морозюк, Сидорчук, Гармаш, Цыганков, Гонсалес, Буяльский, Мбокани.
Напомним, в первом туре Лиги Европы “Динамо” одержало волевую победу над албанским “Скендербеу” (3:1), а “Партизан” на выезде сыграл вничью со швейцарским “Янг Бойз” (1:1).