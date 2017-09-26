Лига Европы. Где смотреть Партизан – Динамо: расписание трансляций матча
2017-09-26 18:40
Лига Европы. Где смотреть Партизан – Динамо: расписание трансляций матча
Команда Александра Хацкевича будет реабилитироваться в Белграде за ничью с “Вересом”.
Киевское “Динамо” сыграет во втором туре группового раунда Лиги Европы против белградского “Партизана”, передает Rus.Media. Поединок квартета В состоится в столице Сербии в четверг, 28 сентября.
. Начало встречи в 22:05 по киевскому времени.
Украинские болельщики смогут поддержать команду Александра Хацкевича у экранов ТВ. В прямом эфире трансляцию из Белграда организуют телеканалы “Украина” и “Футбол 2”.
Напомним, что в первом туре Лиги Европы “Динамо” одержало волевую победу над албанским “Скендербеу” (3:1), а “Партизан” на выезде сыграл вничью со швейцарским “Янг Бойз” (1:1).