Лига Европы. “Динамо” одержало волевую победу над “Партизаном”

despravda | 29.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-29 08:15

Лига Европы. “Динамо” одержало волевую победу над “Партизаном”
28 сентября киевское “Динамо”, проигрывая по ходу матча 2:0, сумел одержать важную победу в матче ЛЕ против “Партизана”.

Киевское “Динамо” одержало победу над “Партизаном” в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Встреча состоялась в Белграде на стадионе “Партизан” и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Лига Европы. 2-й тур. Группа B

“Партизан” — “Динамо” — 2:3

Голы: Ожегович, 34 (1:0), Тавамба, 42 (2:0), Мораес, 54 — с пенальти (2:1), Буяльский, 68 (2:2), Мораес, 84 (2:3)

В первом тайме голы Огнена Ожеговича и Леандре Тавамба обеспечили сербской команде преимущество, однако во второй половине игры киевляне сначала отыгрались усилиями Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского, а затем Мораес принес “Динамо” победу.

В параллельном матче группы “Янг Бойз” на выезде поделила очки с “Скендербеу” — 1:1.

Турнирное положение в группе после двух туров: 1. “Динамо” — 6 очков; 2. “Янг Бойз” — 2; 3. “Партизан” — 1; “Скендербеу” — 1.

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