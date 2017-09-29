Лига Европы. “Динамо” одержало волевую победу над “Партизаном”
2017-09-29 08:15
Лига Европы. “Динамо” одержало волевую победу над “Партизаном”
28 сентября киевское “Динамо”, проигрывая по ходу матча 2:0, сумел одержать важную победу в матче ЛЕ против “Партизана”.
Киевское “Динамо” одержало победу над “Партизаном” в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Встреча состоялась в Белграде на стадионе “Партизан” и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
Лига Европы. 2-й тур. Группа B
“Партизан” — “Динамо” — 2:3
Голы: Ожегович, 34 (1:0), Тавамба, 42 (2:0), Мораес, 54 — с пенальти (2:1), Буяльский, 68 (2:2), Мораес, 84 (2:3)
В первом тайме голы Огнена Ожеговича и Леандре Тавамба обеспечили сербской команде преимущество, однако во второй половине игры киевляне сначала отыгрались усилиями Жуниора Мораеса и Виталия Буяльского, а затем Мораес принес “Динамо” победу.
В параллельном матче группы “Янг Бойз” на выезде поделила очки с “Скендербеу” — 1:1.
Турнирное положение в группе после двух туров: 1. “Динамо” — 6 очков; 2. “Янг Бойз” — 2; 3. “Партизан” — 1; “Скендербеу” — 1.