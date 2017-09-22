Лига Европы. Динамо – Скендербеу: прогноз и ставки букмекеров на матч
2017-09-14 14:59
Лига Европы. Динамо – Скендербеу: прогноз и ставки букмекеров на матч
Динамо и Скендербеу встретятся в матче 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Динамо 14 сентября проведет матч первого тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Соперником киевлян станет албанский Скендербеу.
По мнению букмекеров, в данном поединке значительное преимущество на стороне подопечных Александра Хацкевича.
Букмекеры из компании bet365 на победу украинского клуба принимают ставки с коэффициентом 1,14. Успех гостей оценивается в 15,0. А ничейный результат встречи – 8,0.
Отметим, что матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским Динамо и Скендербеу состоится 14 сентября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.