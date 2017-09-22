Лига Европы. “Динамо” – “Скендербеу”: где смотреть матч
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-14 15:26
Лига Европы. “Динамо” – “Скендербеу”: где смотреть матч
Динамо проведет домашний матч против Скендербеу в рамках 1-го тура группового раунда Лиги Европы.
Динамо 14 сентября проведет встречу первого тура группового этапа Лиги Европы, передает Rus.Media. Соперником киевлян станет албанский Скендербеу.
“Динамо” – “Скендербеу”
В прямом эфире в Украине этот матч покажет телеканал Футбол 1.
Отметим, что поединок 1-го тура группового этапа Лиги Европы между киевским Динамо и Скендербеу состоится 14 сентября в городе Киев на стадионе НСК Олимпийский. Стартовый свисток – в 20:00 по киевскому времени.