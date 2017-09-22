Лига чемпионов. Тайсон претендует на приз “Лучший игрок недели”
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-14 15:11
Лига чемпионов. Тайсон претендует на приз “Лучший игрок недели”
Официальный сайт УЕФА объявил претендентов на звание “Игрок недели” по итогам 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В число лучших потриав полузащитник Шахтера Тайсон, передает Rus.Media. Бразилец отметился голом в ворота Наполи.
Кроме звезды Шахтера за звание лучшего соревнуются: Лионель Месси (“Барселона”), Криштиану Роналду (Реал), Неймар (ПСЖ), Ромелу Лукаку (Манчестер Юнайтед), Мохамед Салах (Ливерпуль), Харри Кейн (Тоттенхем), Хамес Родригес (Бавария).