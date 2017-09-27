Лига чемпионов. “Шахтер” уступил “Манчестер Сити”
2017-09-27 06:50
Лига чемпионов. “Шахтер” уступил “Манчестер Сити”
В Англии состоялся интересный матч лидеров группы F в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, Группа F
Второй тур, 26 сентября
“Манчестер Сити” 2:0 “Шахтер”
Голы: Де Брюйне 48, Стерлинг 90
До начала матча обе команды имели в активе по победе в стартовом туре группвого этапа ЛЧ. Хозяева поля считались явными фаворитами и “Шахтер” подошел со всей серйозностью к матчу против европейского гранда, передает Rus.Media.
Но в первом тайме счет никто из команд так и не открыл. Хотя поводов у обеих команд была уйма. Только Сане дважды мог отправить мяч в ворота Пятова. У “горняков” были свои моменты – Фред, Ордец, Марлос. Все было близко, но не результативно.
После боевой первой половины стало ясно, что такая игра будет до первого забитого. И в начале второго тайма после “обрезки” Марлоса в центре поля Де Брюйне забил фантастичексий гол из-за пределов штрафной – Пятов был бессилен.
Гол-красавец Де Брюйне
На 73-й минуте Ордец сфолил на Сани и арбитр указал на пенальти, хоть и сомнительный. Справедливост восторжествовала, когда Пятов взял удар с 11-ти метров от Серхио Агуэрро.
Пенальти Агуэрро – Пятов:
На 90-й минуте матча Стерлинг удвоил счет.
Матч закончился со счетом 2:0.
В параллельном матче группы F “Наполи” обыграл “Феенорд” 3:1.
Ситуация в группе после второго тура: 1) Ман Сити – 6, 2) Шахтер – 3, 3) Наполи – 3, 4) Феенорд – 0.