Лига чемпионов. “Шахтер” победил “Наполи”
22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет|
2017-09-14 07:19
Лига чемпионов. “Шахтер” победил “Наполи”
“Шахтер” в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2017/2018 обыграл “Наполи”.
В Харькове состоялся матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Rus.Media.
“Шахтер” в тяжелом поединке минимально обыграл “Наполи”. В первом тайме забил Тайсон, а во втором тайме счет удвоил Феррейра.
Гостям удалось сократить счет на 72-й минуте. Пенальти реализовал Милик.
Лига чемпионов. 1-й тур
Группа F
“Шахтер” — “Наполи” — 2:1
Голы: Тайсон, 15 (1:0). Феррейра, 58 (2:0). Милик, 72 — с пенальти (2:1).