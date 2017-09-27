Лига Чемпионов – Результаты матчей 26 сентября
2017-09-27 08:39
Лига Чемпионов – Результаты матчей 26 сентября
Продолжается групповой этап главного футбольного турнира Европы.
Результаты матчей, передает Rus.Media.
Группа E
“Севилья” – “Марибор” – 3:0
Голы: Бен Йеддер, 27, 38, 83 (с пенальти)
“Спартак” – “Ливерпуль” – 1:1
Голы: Фернандо, 23 – Коутиньо, 31
Группа F
“Манчестер Сити” – “Шахтер” – 2:0
Голы: Де Брюйне, 48, Стерлинг, 90
“Наполи” – “Фейеноорд” – 3:1
Голы: Инсинье, 7, Мертенс, 49, Кальехон, 70 – Амрабат, 90+3
Группа G
“Бешикташ” – РБ “Лейпциг” – 2:0
Голы: Бабель, 11, Талиска, 43
“Монако” – “Порту” – 0:3
Голы: Абубакар, 31, 69, Лайюн, 89
Группа H
АПОЭЛ – “Тоттенхэм” – 0:3
Голы: Кейн, 39, 62, 67
“Боруссия” Д – “Реал” – 1:3
Голы: Обамеянг, 54 – Бэйл, 18, Роналду, 49, 79
Сегодня ЛЧ продолжится очень интересными матчами.