Лига Чемпионов – Результаты матчей 26 сентября

despravda | 27.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-27 08:39

Лига Чемпионов – Результаты матчей 26 сентября
Продолжается групповой этап главного футбольного турнира Европы.

Результаты матчей, передает Rus.Media.

Группа E

“Севилья” – “Марибор” – 3:0

Голы: Бен Йеддер, 27, 38, 83 (с пенальти)

“Спартак” – “Ливерпуль” – 1:1

Голы: Фернандо, 23 – Коутиньо, 31

Группа F

“Манчестер Сити” – “Шахтер” – 2:0

Голы: Де Брюйне, 48, Стерлинг, 90

“Наполи” – “Фейеноорд” – 3:1

Голы: Инсинье, 7, Мертенс, 49, Кальехон, 70 – Амрабат, 90+3

Группа G

“Бешикташ” – РБ “Лейпциг” – 2:0

Голы: Бабель, 11, Талиска, 43

“Монако” – “Порту” – 0:3

Голы: Абубакар, 31, 69, Лайюн, 89

Группа H

АПОЭЛ – “Тоттенхэм” – 0:3

Голы: Кейн, 39, 62, 67

“Боруссия” Д – “Реал” – 1:3

Голы: Обамеянг, 54 – Бэйл, 18, Роналду, 49, 79

Сегодня ЛЧ продолжится очень интересными матчами.

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