Лига чемпионов. Результаты матчей 17 октября

despravda | 18.10.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-10-18 07:58

Лига чемпионов. Результаты матчей 17 октября
Состоялись первые матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook, Twitter или Google+

Лига чемпионов

Групповой этап, 3-й тур, передает Rus.Media

Группа Е

Спартак 5:1 Севилья

Голы: Промес 18,90, Мельгарехо 58, Глушаков 67, Адриано, 74 – Кьер, 30

Марибор 0:7 Ливерпуль

Голы: Фирмино 4, 54, Коутиньо 13, Салах 20, Окслейд-Чемберлен 86, 90 Арнолд

Группа F

Манчестер Сити 2:1 Наполи

Голы: Стерлинг 9, Жезус 13 – Диавара, 73

Фейеноорд 1:2 Шахтер

Голы: Бергейс, 8 – Бернард, 24, 54

Группа G

Лейпциг 3:2 Порта

Голы: Орбан, 8, Форстер, 38, Огустин, 41 – Абубакар, 18 Маркано, 44.

Монако 1:2 Бешикташ

Голы: Фалькао, 30 – Тосун, 34, 54.

Группа Н

АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д

Голы: Поте, 62 – Сократис, 67

Реал 1:1 Тоттенхэм

Голы: Роналду, 43 (пен.) – Варан, 28 (аг.)

Похожие записи

Об авторе

despravda