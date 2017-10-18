Лига чемпионов. Результаты матчей 17 октября
2017-10-18 07:58
Лига чемпионов. Результаты матчей 17 октября
Состоялись первые матчи третьего тура Лиги чемпионов.
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Лига чемпионов
Групповой этап, 3-й тур, передает Rus.Media
Группа Е
Спартак 5:1 Севилья
Голы: Промес 18,90, Мельгарехо 58, Глушаков 67, Адриано, 74 – Кьер, 30
Марибор 0:7 Ливерпуль
Голы: Фирмино 4, 54, Коутиньо 13, Салах 20, Окслейд-Чемберлен 86, 90 Арнолд
Группа F
Манчестер Сити 2:1 Наполи
Голы: Стерлинг 9, Жезус 13 – Диавара, 73
Фейеноорд 1:2 Шахтер
Голы: Бергейс, 8 – Бернард, 24, 54
Группа G
Лейпциг 3:2 Порта
Голы: Орбан, 8, Форстер, 38, Огустин, 41 – Абубакар, 18 Маркано, 44.
Монако 1:2 Бешикташ
Голы: Фалькао, 30 – Тосун, 34, 54.
Группа Н
АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д
Голы: Поте, 62 – Сократис, 67
Реал 1:1 Тоттенхэм
Голы: Роналду, 43 (пен.) – Варан, 28 (аг.)