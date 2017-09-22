Лига чемпионов. Результаты матчей 13 сентября
2017-09-14 15:19
Лига чемпионов. Результаты матчей 13 сентября
Представляем вашему вниманию результаты второго игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.
Действующий чемпион России вернулся в Лигу чемпионов, но упустил победу в первом матче, передает Rus.Media.
Марибор – Спартак 1:1
Голы: Бохар, 89 – Самедов, 59
Марибор: Ханданович — Райчевич, Вилер, Милец, Шулер — Ахмеди (Мешанович, 69), Врховец (Пихлер, 79), Байда (Крамарич, 69), Кабха, Бохар — Таварес.
Спартак: Ребров — Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 90) — Промес (Попов, 85), Пашалич, Фернандо, Глушаков (Самедов, 29), Ещенко — Луис Адриано.
Предупреждения: Джикия.
“Горожане” легко разобрались с голландским чемпионом.
Фейеноорд – Манчестер Сити 0:4
Голы: Стоунз, 2, Агуэро, 10, Габриэл Жезус, 25, Стоунз, 63
Фейеноорд: Джонс — Нелом, ван дер Хейден, Сен-Жюст, Боттегин — Триндаде, Амрабат (Ларссон, 78), Боэтиюс — Эль-Ахмади, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 72).
Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Уокер, Отаменди — Менди, Фернандиньо (Сане, 72) — Сильва (Делфи, 67), де Брюйне, Бернарду Силва — Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл Жезус.
Предупреждения: де Брюйне, Сен-Жюст, Крамер, Триндаде, Боттегин.
РБ Лейпциг – Монако 1:1
Голы: Форсберг, 32 – Тилеманс, 34
РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано — Забитцер, Демме, Ильзанкер, Форсберг (Кампль, 63), Поульсен (Огюстен, 80) — Вернер.
Монако: Бенальо — Жемерсон, Глик, Жорже, Сидибе (Геззаль, 84) — Тилеманс, Моутинью — Диакаби (Кейта, 74), Фабиньо, Туре — Фалькао (Каррильо, 89).
Предупреждения: Тилеманс, Демме, Хальстенберг, Сидибе, Жемерсон.
Порту – Динамо 1:3
Голы: Тошич (автогол), 21 – Талиска, 13, Тосун, 28, Бабел, 86.
Порту: Касильяс – Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра – Маркано, Корона (Андре Андре, 46), Оливер Торрес (Отава, 46), Марега – Данилу Перейра (Эрнани, 82), Браими, Соарес.
Бешикташ: Фабрисио – Пепе, Эркин, Адриано (Уйсал, 87), Тошич – Хатчинсон, Озъякуп (Медель, 65), Талиска – Куарежма (Негредо, 73), Бабел, Тосун.
Предупреждения: Рикарду Перейра, Эркин, Андре Андре.
Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу уверенно разобрался с кипрским клубом АПОЭЛ.
Реал – АПОЭЛ 3:0
Голы: Роналду, 12, 51 (пенальти), Рамос, 61.
Реал Мадрид: Навас – Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос – Ковачич (Кроос, 25), Каземиро, Иско (Себальос, 72), Модрич, Бейл (Майораль, 82) – Роналду.
АПОЭЛ: Ватерман – Руэда, Лаго, Вурос, Карлао – Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Шаллаи (Фариас, 60), Эбесилио (Запад, 73) – де Камарго (Поти, 83).