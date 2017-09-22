Лига чемпионов. Результаты матчей 13 сентября

despravda | 22.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-09-14 15:19

Лига чемпионов. Результаты матчей 13 сентября
Представляем вашему вниманию результаты второго игрового дня группового этапа Лиги чемпионов.

Действующий чемпион России вернулся в Лигу чемпионов, но упустил победу в первом матче, передает Rus.Media.

Марибор – Спартак 1:1

Голы: Бохар, 89 – Самедов, 59

Марибор: Ханданович — Райчевич, Вилер, Милец, Шулер — Ахмеди (Мешанович, 69), Врховец (Пихлер, 79), Байда (Крамарич, 69), Кабха, Бохар — Таварес.

Спартак: Ребров — Боккетти, Кутепов, Джикия, Комбаров (Мельгарехо, 90) — Промес (Попов, 85), Пашалич, Фернандо, Глушаков (Самедов, 29), Ещенко — Луис Адриано.

Предупреждения: Джикия.

“Горожане” легко разобрались с голландским чемпионом.

Фейеноорд – Манчестер Сити 0:4

Голы: Стоунз, 2, Агуэро, 10, Габриэл Жезус, 25, Стоунз, 63

Фейеноорд: Джонс — Нелом, ван дер Хейден, Сен-Жюст, Боттегин — Триндаде, Амрабат (Ларссон, 78), Боэтиюс — Эль-Ахмади, Бергейс (Торнстра, 46), Крамер (Венте, 72).

Манчестер Сити: Эдерсон — Стоунз, Уокер, Отаменди — Менди, Фернандиньо (Сане, 72) — Сильва (Делфи, 67), де Брюйне, Бернарду Силва — Агуэро (Стерлинг, 60), Габриэл Жезус.

Предупреждения: де Брюйне, Сен-Жюст, Крамер, Триндаде, Боттегин.

РБ Лейпциг – Монако 1:1

Голы: Форсберг, 32 – Тилеманс, 34

РБ Лейпциг: Гулачи — Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано — Забитцер, Демме, Ильзанкер, Форсберг (Кампль, 63), Поульсен (Огюстен, 80) — Вернер.

Монако: Бенальо — Жемерсон, Глик, Жорже, Сидибе (Геззаль, 84) — Тилеманс, Моутинью — Диакаби (Кейта, 74), Фабиньо, Туре — Фалькао (Каррильо, 89).

Предупреждения: Тилеманс, Демме, Хальстенберг, Сидибе, Жемерсон.

Порту – Динамо 1:3

Голы: Тошич (автогол), 21 – Талиска, 13, Тосун, 28, Бабел, 86.

Порту: Касильяс – Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра – Маркано, Корона (Андре Андре, 46), Оливер Торрес (Отава, 46), Марега – Данилу Перейра (Эрнани, 82), Браими, Соарес.

Бешикташ: Фабрисио – Пепе, Эркин, Адриано (Уйсал, 87), Тошич – Хатчинсон, Озъякуп (Медель, 65), Талиска – Куарежма (Негредо, 73), Бабел, Тосун.

Предупреждения: Рикарду Перейра, Эркин, Андре Андре.

Мадридский Реал на Сантьяго Бернабеу уверенно разобрался с кипрским клубом АПОЭЛ.

Реал – АПОЭЛ 3:0

Голы: Роналду, 12, 51 (пенальти), Рамос, 61.

Реал Мадрид: Навас – Начо, Марсело, Карвахаль, Рамос – Ковачич (Кроос, 25), Каземиро, Иско (Себальос, 72), Модрич, Бейл (Майораль, 82) – Роналду.

АПОЭЛ: Ватерман – Руэда, Лаго, Вурос, Карлао – Винисиус, Нуну Мораиш, Алонефтис, Шаллаи (Фариас, 60), Эбесилио (Запад, 73) – де Камарго (Поти, 83).

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